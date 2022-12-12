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Skandalın böylesi! Çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı

12.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Lousville bölgesinde öğretmenlik yapan 24 yaşındaki Ana Leigh D’Ettorre isimli bir kadın öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesinden sonra tutuklandı. Öğrencisine ilk olarak çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen öğretmen sonrasında ise arabasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Görevinden uzaklaştırılan D’Ettorre yargılanmak için mahkemeye çıkmayı bekliyor.

Skandalın böylesi! Çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlik yapan 24 yaşındaki Ana Leigh D’Ettorre isimli bir kadın cinsel davranış ve çocuklara zararlı madde yaymakla 11 kez suçlandı. 21 Mayıs ve 30 Ağustus tarihleri arasında 13 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişkisi olduğu belirtilen D’Ettorre ilk olarak çıplak fotoğraflarını göndererek yakınlık kurmaya başladı. Ardından ise öğrencisiyle arabasında cinsel ilişkiye girdi. İsmi açıklanmayan öğrencinin ailesinin cep telefonunda görüntüleri görmesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

YASAKLI MADDE DE VERDİ

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O dönemde bir üniversite öğrencisi olan stajyer öğretmen olarak okulda görev yapan D’Ettorre 13 yaşındaki öğrenciyle yaşadığı cinsel birlikteliğin dışında küçük çocuklara yasaklı madde temin etme suçundan da tutuklandı.

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