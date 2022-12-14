15 yaşındaki öğrencisine gönderdiği ödevin içine üstsüz fotoğraflarını ekledi!

Öğretmenin çevrimiçi bir formu seks konuşmalaeı için kullandığının ortaya çıkmasının ardından, yoğun bir araştırma başladı. Araştırmalar sonucunda ikilinin Ekim ayından bu yana cinsel içerikli bir sohbet içerisinde oldukları ortaya çıktı. Okul yetkilileri "Son iletişimlerinin içeriği, doğası gereği cinseldi ve birbirleriyle deneyimlemeyi umdukları cinsel eylemleri anlatıyordu." diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Genç öğretmen, olayın ortaya çıkmasının ardından okuldaki görevinden istifa etti ancak okuldaki yetkililer ayrıca Oklahoma Eyaleti Eğitim Bakanlığı'nın Sarah'dan öğretmenlik sertifikasını almasını talep ettiler. Hull-Degroat ayrıca, reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiyi kolaylaştırma suçundan Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezine alındı ve 50.000 dolar tutarında kefalet ödemesi talep edildi.

Bölge, iddialarla ilgili soruşturma devam ederken Oklahoma İlçe Şerif Ofisi ile yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.