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  4. 24 yaş küçük aşkıyla sessiz sedasız evlenmişti! Özcan Deniz çocuk sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu! 'Yaşına uygun biriyle...'

24 yaş küçük aşkıyla sessiz sedasız evlenmişti! Özcan Deniz çocuk sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu! 'Yaşına uygun biriyle...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 08:29
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Eski eşi Feyza Aktan’la büyük kavgalar yaşayan ve davalık olan Özcan Deniz genç aşkı Samar Dadgar’la 2023 yılında sessiz sedasız evlenmişti. Özcan Deniz'in annesi ise “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” açıklamasını yapmıştı. Şimdilerde mutlu evliliği ile gündeme gelen ünlü şarkıcı 'çocuk' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü isme adeta yorum yağdı.

MYNET-Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birliktelik yaşadığı kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar’la 2023 yılında sessiz sedasız evlenmişti. İddialara göre, bu evliliğe karşı çıkan Deniz'in annesi törene katılmamıştı.

Evliliği ile uzun süre gündemde olan Özcan Deniz'in Samar Dadgar’la aşkı tam gaz sürüyor. Genç sevgilisine doğum günü sürprizi yapan Özcan Deniz muhabirlerin çocuk sorusuna yanıt verdi.

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'ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Deniz; '53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim canım. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip o 10 yaşlarındayken ben 70'lerime dayanmak istemiyorum' dedi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Özcan Deniz'e sosyal medyada; 'o zaman sen de yaşına uygun birini bulsaydın', 'genç bayanla evlenirken yaş farkını gözden geçirmeliydin', 'yaşına uygun bir evlilik yapsaydın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar
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