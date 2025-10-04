24 yıldır inceliyorlardı: NASA verileri korkuttu! Dünya giderek kararıyor!

Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Langley Araştırma Merkezi'nden Norman Loeb öncülüğünde yapılan ve PNAS'ta yayınlanan yeni bir araştırma, Dünya'nın ışığı yansıtma özelliğinin son 24 yılda azaldığını ortaya koydu.

İKİ YARIMKÜRE DE KARARIYOR

Uydulardaki verileri inceleyen araştırmacılar, artık her iki yarımkürenin de karardığını, Kuzey'de bu durumun çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini tespit etti.

Bu değişimin nedeni olarak Kuzey'deki buzulların erimesi ve azalan bulut örtüsüyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Kuzey'de bulut oluşumunu tetikleyen aerosollerin azalması da daha fazla kararmaya neden oluyor. Asimetrik kararma yağış düzenlerinde ciddi bozulmalara yol açabilir.