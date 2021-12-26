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25 Aralık Cumartesi reyting sonuçları! Gönül Dağı mı, Kardeşlerim mi birinci oldu? İşte birinci olan yapım!

26.12.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Aralık Cumartesi günü için yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler önceki gün yayınlanan dizi ve yapımlar arasından hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Total izleyici grubunda bu hafta birinciliği Gönül Dağı elde etti. İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları!

25 Aralık Cumartesi reyting sonuçları! Gönül Dağı mı, Kardeşlerim mi birinci oldu? İşte birinci olan yapım!

TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV'de Kardeşlerim ve Fox TV'de El Kızı dizisi gibi yapımlar ekrana geldi. Her hafta olduğu gibi günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüp yayınlandı.

25 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI!

Bu hafta Cumartesi günü AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı Özeti yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, hemen arkasında ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise yine Gönül Dağı dizisi özeti yer aldı.

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TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
10 ELKIZI FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 O SES TURKIYE TV8
7 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 ELKIZI FOX
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20 + ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
9 ELKIZI FOX
10 O SES TURKIYE


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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