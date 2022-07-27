25 yıldır ölü zannedilen adam yeni kimliğine kavuştu! Ölüm nedeni bile belliydi ama...

Tayland’ın Nakhon Sawan bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki Ong-art Boonyarit isimli bir adama yerel bölge ofisi tarafından 1997 yılında öldüğü bildirildi. Tam 25 yıldır ölü olduğunu öğrendiği ana kadar bu duruma dair herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Boonyarit, kimlik kartını yenilemek istediğinde talebinin reddedilmesi üzerine gerçeği öğrendiğini anlattı.

ÖLÜM NEDENİ BİLE BELLİYDİ

Belediye kayıtlarını inceleyen yetkililer yaşlı adama 5 Kasım 1997 tarihinde Nonthaburi eyaletindeki Tayland Merkez Göğüs Enstitüsünde akciğer iltihabından vefat ettiğini söyledi. Ona Chuchart Detkla adında bir adam tarafından Ong-art Boonyarit için ölüm belgesi talebinin sunulduğu ve aynı yılın 6 Kasım'ında Bangkok'taki Wat Mahabut'ta (Mae Nak) bir cenaze töreninin düzenlendiği de belirtildi.

Bangkok Post'un haberine Boonyarit, Chuchart Detkla adında bir adamı tanımadığını ve yaşanan duruma bir anlam veremediğini ifade etti. Resmi kayıtlarda ölü olarak gösterilen Boonyarit, sosyal yardımlar ve yaşlılık aylığı gibi Tayland vatandaşlarının sahip olduğu tüm hakları kaybettiğini fark etti.

İSİM BENZERLİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR SORUN

Boonyarit’in ölü sayılmasının nedeni ise resmi belgelerde yaşanan bir karışıklıktı. Karışıklığa göre aynı isimde başka bir adam vefat etmişti ancak ölüm evrakı gönderildikten sonra sisteme kimlik numarası bilgileri yanlış girildiği için Boonyarit ölü olarak kayıtlara geçmişti.

Boonyarit olaya dair şikayette bulunduktan sonra yaklaşık 9 yıllık hukuk mücadelesinin sonucunda yeni kimlik kartına ve vatandaşlığın getirdiği bütün avantajlara ulaşmayı başardı.



