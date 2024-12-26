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  4. 26 Aralık 2024 Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8

26 Aralık 2024 Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 11:15
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26 Aralık 2024 Perşembe akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV güncel yayın akışı bilgisi...

26 Aralık 2024 Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

HOLDİNG

Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

siyah kalp

Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

hudutsuz

NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

inci taeneleri

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Holding

23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:45 Can Borcu

03:40 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

22:00 Yerli Dizi Tekrarı

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05:00 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

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