26 Aralık 2024 Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...
Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Holding
23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:45 Can Borcu
03:40 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:30 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
22:00 Yerli Dizi Tekrarı
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
05:00 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
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