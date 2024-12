Moda devi Versace'nin en sevilen ürünleri Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Eşsiz tasarımları, lüks dokunuşları ve etkileyici kokularıyla Versace, bu yıl da zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Versace’nin en özel ürünleri Yılın Son Fırsatları kapsamında şimdi kaçırılmayacak indirimlerle sizleri bekliyor. Gardırobunuzu ikonik parçalarla tamamlamak ya da sevdiklerinize unutulmaz bir hediye almak için bu indirimlerden yararlanmanın tam zamanı! İşte sizin için seçtiğimiz, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak Versace'den indirimli ürünler…

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Versace ürünleri burada!

1. Versace Eros Edt 50 Ml

Versace Eros EdT, aşk ve tutkunun güçlü bir yansıması olarak tasarlanan, her anında erkeksi bir karakteri yansıtan ikonik bir koku. Fresh, oryantal ve odunsu notaların mükemmel birleşimiyle dikkat çeken parfüm, ilk sıkıldığında nane yaprakları, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elmanın canlı tazeliğini hissettiriyor. Orta notalarda tonka fasulyesi, amber, ıtır ve vanilya gibi oryantal dokunuşlar, parfüme etkileyici ve bağımlılık yaratan bir sıcaklık katıyor. Son olarak atlas ve Virginia sedir ağacı, vetiver ve meşe yosunu, derin bir odunsu zenginlikle kokuyu tamamlıyor. Versace Eros, özgüveni yüksek, tutkulu ve hayatın her anını sahiplenen erkekler için vazgeçilmez bir imza kokusu.

2. Versace 2257 10025A Güneş Gözlüğü

Versace 2257 10025A güneş gözlüğü, modern ve cesur tasarımıyla şıklığı her ortamda gözler önüne seriyor. Yüksek kaliteli asetat ve metal kombinasyonu ile hem dayanıklılık hem de zarif bir görünüm sunan gözlük, unisex kullanımıyla herkesin stiline uyum sağlıyor. Gündelik hayattan özel davetlere kadar her anınızda şıklığınızı tamamlayacak bu model, Versace’nin ikonik tasarımı ve yenilikçi çizgileriyle dikkat çekiyor. Kendinizi her an özel hissetmek istiyorsanız, Versace’nin bu göz alıcı modeli tam size göre!

3. Versace 4396 GB1/87 Kadın Güneş Gözlüğü

Versace 4396 GB1/87 Kadın Güneş Gözlüğü, Siyah kelebek çerçevesi ve füme renkli camları, zarif ve sofistike bir duruş sunarken UV 400 koruma özelliği ile gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. 16 mm köprü ve 140 mm sap uzunluğu ile konforlu bir kullanım deneyimi sağlarken, Versace’nin tasarım anlayışı ile stilinizi kusursuz bir şekilde tamamlayacak.

4. Versace Vrscve0ca0324 Kol Saati

41 mm yuvarlak çelik kasası, yeşil analog kadranı ve altın/metal gri çelik kayışıyla modern ve sportif tarzı bir arada sunan saat, Swiss Made quartz mekanizması ile kusursuz bir performans vadediyor. Safir camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık sağlarken, 5 ATM su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanımda güvenle tercih edilebiliyor. Kronometre ve takvim gibi pratik özellikleriyle donatılan Versace kol saati, kaliteli malzeme yapısı ve ince detaylarıyla da zamansız bir aksesuar olma özelliği taşıyor.

5. Versace VRSCVESO01324 Erkek Kol Saati

Versace VRSCVESO01324 Erkek Kol Saati, yeşil kadranı ve rose gold / metalik gri paslanmaz çelik kordonu ile çarpıcı bir görünüm sağlıyor. 46 mm'lik yuvarlak kasası ve safir camı dayanıklılığı artırırken, 5 ATM su geçirmezlik özelliği günlük kullanım için ideal bir koruma sunuyor. Quartz mekanizması sayesinde hassas zaman ölçümü sağlayan saat, kronometre ve takvim gibi kullanışlı detaylarıyla da öne çıkan bir model.

6. Versace Vrscve8f00324 Erkek Kol Saati

Versace Vrscve8f00324 Erkek Kol Saati, analog ekranındaki Quartz mekanizması sayesinde hassas zaman ölçümü sunuyor, 5 ATM su geçirmezlik özelliğiyle de oldukça dayanıklı. Zarif detaylar ve güçlü duruşu ile dikkat çeken saat, her ortamda stilinizi tamamlayacak bir aksesuar olarak öne çıkıyor. İster iş hayatında ister özel günlerde, Versace’nin ikonik dokunuşuyla tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir alternatif.

7. Versace Vrscve9d00524 Kadın Kol Saati

Versace Vrscve9d00524 Kadın Kol Saati, altın tonlarındaki çelik kasa ve kordon tasarımı, gümüş rengi kadranla kusursuz bir uyum içinde parlıyor. Safir camın dayanıklılığı ve 5 ATM su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanımda rahatlık sağlarken, şık davetlerde de stilinizi tamamlıyor. Yuvarlak kasa yapısı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken saat, takvim fonksiyonu ve kusursuz analog mekanizmasıyla işlevselliği de elden bırakmıyor.

8. Versace Versus Blue Jeans EDT

Versace Versus Blue Jeans EDT, 75 ml, sofistike kokusuyla dikkat çeken bir parfüm. Sedir, süsen ağacı ve vanilya notalarının kusursuz uyumuyla doğadan ilham alan parfüm, teninize hafifçe temas ettiğinde uzun süreli bir ferahlık ve tazelik sağlıyor. Eau de Toilette formülü sayesinde gün boyu hafif ve etkileyici bir kullanım vadeden parfüm, aromatik yapısıyla tarzınıza zarif ama güçlü bir dokunuş katıyor. Hem gündüz hem de gece kullanıma uygun olan Versus Blue Jeans'in kalıcı kokusuyla çevrenizdekilere unutulmaz bir izlenim bırakabilir, kendinizi gün boyu enerjik ve özgüvenli hissedebilirsiniz.

9. Versace Bright Crystal Absolu EDP 90 ml Kadın Parfüm

Kalp notasında kadifemsi ahududu tonlarının tatlı dokunuşu, şakayık, manolya ve nilüfer çiçekleri ile zarafeti ve tutkuyu aynı şişede bir araya getiriyor. Alt notalarda yer alan amber, akaju ağacı ve parlak misk ise kokuya derinlik katıyor. Her sıkışta yoğun bir feminen enerji yayan parfüm; güçlü ve özgüveni yüksek kadınların vazgeçilmezi olmaya aday.

10. Versace Eros 100ml EDT Erkek Parfüm Seti

Yunan mitolojisinden ilham alan bu ikonik koku, kendine güvenen, karizmatik ve duygusal erkekler için tasarlandı. Nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma ile açılan canlı tepe notaları, tonka fasulyesi ve vanilyanın büyüleyici dokunuşuyla kalp notalarında derinleşiyor. Dip notalarda ise vetiver, sedir ve meşe yosunu akoru, erkeksi ve güçlü bir imza bırakıyor. 100 ml EDT, 150 ml duş jeli ve 10 ml seyahat boyu parfümden oluşan set, indirimli fiyatıyla da oldukça avantajlı.

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.