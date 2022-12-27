27 Aralık güncel reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 27 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

27 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Aralık 2022 Salı gününün reyting yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

