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27 yıl boyunca ölen eşinin mezarını ziyaret etti! Gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

11.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Kathleen Walsham isimli bir kadın, 43 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Kieron Kenny’nin mezarını 27 yıl boyunca düzenli olarak ziyaret etti. Ancak vefat eden eşin annesinin bıraktığı not mezar hakkındaki gerçeği yıllar sonra ortaya çıkarttı. Adamın küllerinin annesi tarafından alınarak başka bir yere gömüldüğünü öğrenen aile cenaze şirketine dava açtı.

27 yıl boyunca ölen eşinin mezarını ziyaret etti! Gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

İngiltere’nin Londra şehrinde gelin ve kayınvalide arasında yaşanan mezarlık tartışması mahkemeye taşındı. 1989 yılında 43 yaşındayken hayatını kaybeden Kieron Kenny isimli adamın mezarı aile içinde gerginliğe neden oldu. Vasiyetine göre Kenny yakılarak küllerinin bir nehre dökülmesini istemişti. Ancak Kenny’in annesi ve eşi arasında cenaze töreni konusunda anlaşmazlık çıktı.

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YANLIŞ MEZARI ZİYARET ETMİŞ

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Kenny’in eşi adamın küllerinin sık ziyaret ettiği bir mezarlığa gömülmesini isterken, annesi ise bambaşka bir yere gömülmesini talep etti. Bunun üzerine Kenny’in annesi kimseye haber vermeden cenaze şirketin külleri alarak istediği yere gömülmesini sağladı. Yaşanan olay tam 27 yıl sonra babaannenin torununa gönderdiği cenaze kartındaki notla ortaya çıktı. Kenny’in eşi ve çocukları 27 yıl boyunca yanlış mezarı ziyaret ettiklerini anladı.

NEHRE DÖKÜLDÜ

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Kenny’in annesinin torununa gönderdiği notta oğlunun gerçek mezar yeri yazılıydı. Bu gelişmeden sonra Kathleen Walsham adlı kadın ve çocukları, cenaze şirketi hakkında dava açtı. Adamın cenazesi ise gömüldüğü yerden alınarak, vasiyetindeki gibi bir nehre saçıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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