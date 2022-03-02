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FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımındaki ayakkabıları ele verdi

02.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde polis ekipleri 1 Ekim-1 Ocak tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle TikTok fenomeni Chozen Hannah’ı gözaltına aldı. Polis ekipleri hırsızlık olaylarının suçlusu olarak tutukladıkları Chozen Hannah’ı paylaşımlarının ele verdiğini belirtti. Hırsız fenomenin video çekimleri sırasında giydiği ayakkabılar FBI’ın gözünden kaçmadı.

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımındaki ayakkabıları ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan soygun olaylarında FBI, suçluyu tespit etmek için ilginç bir yöntem kullandı. Araştırmaları sonucunda TikTok fenomeni Chozen Hannah’ın TikTok’ta paylaşım yaparken kullandığı şort ve ayakkabıların olay yerinde elde edilen güvenlik kameralarındaki soyguncuyla aynı olduğunu tespit eden ekipler, fenomen ismi tutukladı.

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DAHA ÖNCE DE BİRÇOK SOYGUNA KARIŞMIŞ

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TikTok videolarını izleyen polis ekipleri, Chozen'in giydiği ayakkabıların 1 Ekim ve 1 Ocak tarihleri arasında dört hırsızlık ve soygun esnasında giyildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Chozen'in TikTok videolarında giydiği ayakkabıların soygunlarda giyilen ayakkabılarla eşleştirdi. Yaptığı soygunlar esnasında üzerinde silah ve yaralayıcı madde bulunduğu da tespit edilen Chozen, soygun ve silah taşıma suçlarından yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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