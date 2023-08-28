27 yıllık evliliği tek celsede biten Mehmet Aslantuğ Arzum Onan'ı aldattı mı? İddialara ilk kez yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Ünlü çift duruşmaya el ele gelmeleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Eski eşler ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak Mehmet Aslantuğ sürece dair uzun açıklamalarda bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mehmet Aslantuğ'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

"YAPTIĞIM EN ZOR AÇIKLAMA"

Mehmet Aslantuğ boşanma sonrası yaptığı paylaşımına, "Bu sayfanın bizzat kayda alarak yaptığım en zor açıklamasıdır. Epeyce hassas olduğum duygunun dile gelmiş ilk ve son sözleri… Epeyce borçlu olduğumu düşündüğüm bir duygudan. Ve bundan sonra yaşayacağım, hakkım olduğunu düşündüğüm özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda olmadığımı beyan ederek!… Bilene, anlayana şükranla, bilmek, anlamak istemeyene selametle..." notunu düştü.

Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanladı ve boşanma sürecini anlattı. Buna göre; ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istedi.

ALDATMA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Mehmet Aslantuğ açıklamasında, "Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim." dedi.

"ARZUM YORULDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.



