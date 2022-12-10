28 yaşındaki kadın spor salonunda antrenman yaparken aniden düşüp öldü! Hareketini bile tamamlayamadı

28 yaşındaki Besty Dayana Jarmillo Ramirez isimli kadın spor salonunda antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Trajik olay spor salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Spor salonundaki eğitmenin talimatlarını takip ederek hareketlerini tekrarlayan Ramirez, ayağa kalktıktan sonra birkaç saniye sonra ağırlıklarını bıraktı ve öne doğru düşerek yere çarptı. Spor salonu müdavimleri Ramirez’in yardımına koştu ve ilk yardımda bulundu. Mexican Post'a göre, ambulans hastaneye varmadan önce Ramirez’in öldüğü açıklandı.