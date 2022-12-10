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28 yaşındaki kadın spor salonunda antrenman yaparken aniden düşüp öldü! Hareketini bile tamamlayamadı

10.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador’da yaşayan 28 yaşındaki Besty Dayana Jarmillo Ramirez isimli bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı sırada aniden hayatını kaybetti. Salon salonundaki diğer müşterilerin yanında normal bir şekilde sporunu yapan Ramirez hareketini daha tamamlayamadan yere yığıldı. Genç kadının kalp krizi geçirdiği belirtilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28 yaşındaki Besty Dayana Jarmillo Ramirez isimli kadın spor salonunda antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Trajik olay spor salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

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Spor salonundaki eğitmenin talimatlarını takip ederek hareketlerini tekrarlayan Ramirez, ayağa kalktıktan sonra birkaç saniye sonra ağırlıklarını bıraktı ve öne doğru düşerek yere çarptı. Spor salonu müdavimleri Ramirez’in yardımına koştu ve ilk yardımda bulundu. Mexican Post'a göre, ambulans hastaneye varmadan önce Ramirez’in öldüğü açıklandı.

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Ekvador spor salonu

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