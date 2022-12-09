Brezilyalı polis memurunun müstehcen pozları sonu oldu! Seksi hesabı ortaya çıkınca görevinden uzaklaştırıldı

Brezilyalı polis memuru Ruana Pedrosa Andrade, sosyal medyadaki yaklaşık 300 bin takipçisiyle üniformasıyla dans ederken, spor yaparken ve büyük silahları kullanırken çekilmiş pozlarını paylaşıyordu. Şimdiye kadar videoları milyonlarca izlenmeye ulaşan Andrade hesabını ifşa edilmesinden sonra sert tepkiyle karşılaştı. Silahla çekilen müstehcen bir pozunu paylaşan Andrade, 14 gün süreyle görevinden uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADAN CEZAYA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Andrade’in cezasını aşırı olarak nitelendirerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Örnek bir kadın olduğun için tebrikler” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harikasın” yorumunu yaptı. Andrade’in gönderisi kısa sürede evlilik teklifleriye dolup taştı.