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Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından birinin kızıydı! Siyah bikinisiyle eleştirilere meydan okudu

09.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın en ünlü uyuşturucu baronlarından biri olan Carl Williams’ın kızı Dhakota Williams, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öldürülen babasının kötü şöhretinin aksine kendisine yeni bir imaj yaratan Dhakota sosyal medyadan çoğunlukla beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yapıyor. Ünlü isim son olarak fazla kilolarını eleştirenlere siyah bikinili paylaşımıyla meydan okudu.

Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından birinin kızıydı! Siyah bikinisiyle eleştirilere meydan okudu

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 21 yaşındaki Dhakota Williams sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı başardı. Babasının kötü şöhretinin yarattığı kalıpları yıkmak isteyen Dhakota sosyal medya kullanıcılarındna gelen olumsuz eleştirilere bikinili paylaşımlarıyla cevap vermeyi tercih etti. Sosyal medyada 44 bin takipçisi bulunan Dhakota siyah bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not almayı başardı.

DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KUTLADI

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Fazla kilolarının eleştirilmesinden dert yanan Dhakota doğal halini paylaştı. Fenomen isim ıslak saçlarını geriye doğru taradı ve minimal bir makyaj tercih etti. Dhakota’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekleri gösterdiğin için teşekkür ederim” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Instagram’da görebileceğiniz gerçek bir kişilik” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Avustralya

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