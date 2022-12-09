Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından birinin kızıydı! Siyah bikinisiyle eleştirilere meydan okudu

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 21 yaşındaki Dhakota Williams sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı başardı. Babasının kötü şöhretinin yarattığı kalıpları yıkmak isteyen Dhakota sosyal medya kullanıcılarındna gelen olumsuz eleştirilere bikinili paylaşımlarıyla cevap vermeyi tercih etti. Sosyal medyada 44 bin takipçisi bulunan Dhakota siyah bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not almayı başardı.

DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KUTLADI

Fazla kilolarının eleştirilmesinden dert yanan Dhakota doğal halini paylaştı. Fenomen isim ıslak saçlarını geriye doğru taradı ve minimal bir makyaj tercih etti. Dhakota’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekleri gösterdiğin için teşekkür ederim” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Instagram’da görebileceğiniz gerçek bir kişilik” yorumunu yaptı.