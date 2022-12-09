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Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı... Market sahibi çetin ceviz çıktı

09.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estonya’da çekildiği iddia edilen görüntüler bir anda sosyal medyada gündem olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın kıyafetlerini çıkartarak yarı çıplak bir şekilde bir şarküteri dükkanını bastı. İç çamaşırlarıyla dükkanı birbirine katan kadını dükkan sahibi kafasına attığı cisimle durdurdu.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı... Market sahibi çetin ceviz çıktı

Estonya’da aşırı alkollü ismi açıklanmayan bir kadının bir şarküteri dükkanını bastığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sarhoş kadın girdiği dükkandaki reyonların üzerine çıkartarak yiyecekleri yere fırlatmaya başladı. Ortalığı birbirine katan kadının dükkan sahibinin hamlesi durdurdu.

POLİS ÇAĞRILDI

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İlk başta durumu anlayamayan dükkan sahibi bir süre kadını izlemeyi tercih etti. Ancak durumun ciddileşmesi üzerine dükkan sahibi müşterinin kafasına kutu içeceği fırlattı. İçecek kutusu kafasına çarpan kadın kendisini bir anda yerde buldu. Olayın kargaşaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

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Estonya sarhoş

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