Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı... Market sahibi çetin ceviz çıktı

Estonya’da aşırı alkollü ismi açıklanmayan bir kadının bir şarküteri dükkanını bastığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sarhoş kadın girdiği dükkandaki reyonların üzerine çıkartarak yiyecekleri yere fırlatmaya başladı. Ortalığı birbirine katan kadının dükkan sahibinin hamlesi durdurdu.

POLİS ÇAĞRILDI

İlk başta durumu anlayamayan dükkan sahibi bir süre kadını izlemeyi tercih etti. Ancak durumun ciddileşmesi üzerine dükkan sahibi müşterinin kafasına kutu içeceği fırlattı. İçecek kutusu kafasına çarpan kadın kendisini bir anda yerde buldu. Olayın kargaşaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.