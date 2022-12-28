28 yıl önce kainatın en güzel kadını seçilmişti! Son hali sosyal medyada gündem oldu

Bundan 28 yıl önce dünya güzeli unvanını kazanarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hintli yıldız Aishwarya Rai'yi siz bir de şimdi görün...

1973 yılında Hint eyaleti Karnataka'da doğan Aishwarya Rai, 1994 yılında Dünya Güzellik Kraliçesi seçilerek tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Rai, tacı taktıktan sonra annesiyle yerde yemek yiyerek, tartışmaların odağında yer almıştı. Hindistan'da yerde oturarak yemek yemek, Hindu yemek tanrıçası Annapoorna Devi'ye büyük bir saygı göstergesi olarak yorumlanıyor. Yemekler elle yeniyor, parmaklar ve tabaklar yalanıyor.

Aishwarya Rai, dünya güzeli seçildikten sonra Bollywood ve Hollywood'da birçok projede rol aldı.

İŞTE SON HALİ

1997 yılında başlayan oyunculuk kariyerini 2015 yılında sonlandıran Rai, çok geçmeden Hintli aktör Abhishek Bachchan ile dünyaevine girdi.

Şimdilerde 1 çocuk annesi olan Aishwarya Rai'nin 49 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Rai, sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.

Bir dönem tüm dünyanın konuştuğu Hintli yıldıza takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.



