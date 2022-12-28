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  4. 28 yıl önce kainatın en güzel kadını seçilmişti! Son hali sosyal medyada gündem oldu

28 yıl önce kainatın en güzel kadını seçilmişti! Son hali sosyal medyada gündem oldu

28.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1994 yılında kainatın en güzel kadını seçilen Hintli model Aishwarya Rai, yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 49 yaşında olan dünyaca ünlü yıldız, son haliyle hayrete düşürdü. Aishwarya Rai, seçildikten sonra yer sofrasında yemek yiyerek uzun yıllar adından söz ettirmişti.

28 yıl önce kainatın en güzel kadını seçilmişti! Son hali sosyal medyada gündem oldu

Bundan 28 yıl önce dünya güzeli unvanını kazanarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hintli yıldız Aishwarya Rai'yi siz bir de şimdi görün...

1973 yılında Hint eyaleti Karnataka'da doğan Aishwarya Rai, 1994 yılında Dünya Güzellik Kraliçesi seçilerek tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Rai, tacı taktıktan sonra annesiyle yerde yemek yiyerek, tartışmaların odağında yer almıştı. Hindistan'da yerde oturarak yemek yemek, Hindu yemek tanrıçası Annapoorna Devi'ye büyük bir saygı göstergesi olarak yorumlanıyor. Yemekler elle yeniyor, parmaklar ve tabaklar yalanıyor.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Aishwarya Rai, dünya güzeli seçildikten sonra Bollywood ve Hollywood'da birçok projede rol aldı.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

İŞTE SON HALİ

1997 yılında başlayan oyunculuk kariyerini 2015 yılında sonlandıran Rai, çok geçmeden Hintli aktör Abhishek Bachchan ile dünyaevine girdi.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Şimdilerde 1 çocuk annesi olan Aishwarya Rai'nin 49 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Rai, sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Bir dönem tüm dünyanın konuştuğu Hintli yıldıza takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti

Hintli kainat güzeli Aishwarya Rai son haliyle şaşırttı! Tacını takıp yerde yemek yemişti


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