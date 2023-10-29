29 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Atatürk, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 29 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Atatürk, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 29 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları...

29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (22 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

22 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 KIRLI SEPETI FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 HABABAM SINIFI (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KIRLI SEPETI FOX

6 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 KIRLI SEPETI FOX

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI (T.S) SHOW TV







