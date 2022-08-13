2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor"

Zaman yolculuğu son günlerde sosyal medyanın popüler konularından biri haline geldi. “Timetravel” etiketi altında paylaşım yapan pek çok isim gelecekten günümüze ulaştıklarını dile getirerek insanlığı sonraki yıllarda bekleyen durumlara dair kehanetlerini ortaya koyuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği etikete Kim Windell Necos isimli bir kişi, önümüzdeki günlerde insanlığı bekleyen büyük bir hava olayından söz etti.

“BİRÇOK İNSAN HAYATINI KAYBEDECEK”

Kim Windell Necos yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki günlere dair herkesi uyarıyorum. Ben 2090’dan gelen bir zaman yolcusuyum. 14 Ağustos 2022 tarihinde tarihin en kötü kasırgası Güney Karolina’yı vuracak. Bu ilk olmayacak. 250 mil/saat’in üzerinde rüzgar hızına sahip 6 kasırga milyarlarca hasara neden olacak. Birçok insan hayatını kaybedecek” notunu ekledi.

Kim Windell Necos’un paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eğer haklıysa zaman yolculuğu konusundaki şüphelerimin bir kısmını değiştirebilirim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, “Neden zaman yolcuları bizi sadece kötü olaylar hakkında uyarıyor? İyi bir olayı anlatan bir tane bile görmedim." yorumunu ekledi.



