Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor"

2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor"

13.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Kim Windell Necos adıyla paylaşım yapan bir zaman yolcusu kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2090’dan günümüze ulaştığını iddia eden zaman yolcusu, insanlığı önümüzdeki günlerde tarihin en kötü kasırgası konusunda uyardı. Kim Windell Necos hava olayının birçok can kaybına neden olabileceğini söyledi.

2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor"

Zaman yolculuğu son günlerde sosyal medyanın popüler konularından biri haline geldi. “Timetravel” etiketi altında paylaşım yapan pek çok isim gelecekten günümüze ulaştıklarını dile getirerek insanlığı sonraki yıllarda bekleyen durumlara dair kehanetlerini ortaya koyuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği etikete Kim Windell Necos isimli bir kişi, önümüzdeki günlerde insanlığı bekleyen büyük bir hava olayından söz etti.

Film gibi olay! Kazdığı tünel başına yıkılınca her şey ortaya çıktıFilm gibi olay! Kazdığı tünel başına yıkılınca her şey ortaya çıktı

“BİRÇOK İNSAN HAYATINI KAYBEDECEK”

1

Kim Windell Necos yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki günlere dair herkesi uyarıyorum. Ben 2090’dan gelen bir zaman yolcusuyum. 14 Ağustos 2022 tarihinde tarihin en kötü kasırgası Güney Karolina’yı vuracak. Bu ilk olmayacak. 250 mil/saat’in üzerinde rüzgar hızına sahip 6 kasırga milyarlarca hasara neden olacak. Birçok insan hayatını kaybedecek” notunu ekledi.

Kim Windell Necos’un paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eğer haklıysa zaman yolculuğu konusundaki şüphelerimin bir kısmını değiştirebilirim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, “Neden zaman yolcuları bizi sadece kötü olaylar hakkında uyarıyor? İyi bir olayı anlatan bir tane bile görmedim." yorumunu ekledi.

İnternetten sperm satın aldı! “Hep kendi başıma çocuk sahibi olmak istedim”İnternetten sperm satın aldı! “Hep kendi başıma çocuk sahibi olmak istedim”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttuDalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu
Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''
Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadıTavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kasırga kehanet zaman yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''

Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

İlginizi Çekebilir

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.