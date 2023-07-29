3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi bekleniyordu! Emine Ün ile Ayk Karakulakyan çiftinden kötü haber

Son olarak Kadere Karşı adlı dizide izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Emine Ün, 1.5 yıldır cemiyet hayatının ünlü iş insanları arasında yer alan Ayk Karakulakyan'la aşk yaşıyordu.

Her yerde mutluluk pozları veren çiftin evlilik hazırlığı yaptığı gündeme gelmişti. Karakulakyan'ın 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi yapacağı magazin kulislerinde konuşulurken çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü çiftin beraber paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırması ve karşılıklı takipten çıkması ayrılık haberini ortaya çıkardı.

Çiftin evlilik aşamasında verdiği bu karar yakın çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı ve ani ayrılığın nedeni ise merak konusu oldu.

