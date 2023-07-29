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3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi bekleniyordu! Emine Ün ile Ayk Karakulakyan çiftinden kötü haber

29.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden biri olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmiyle hafızalarımıza kazınmıştı. Kendisi gibi oyuncu Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan Emine Ün bir süredir iş insanı Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yaptığı bilinen çiftten kötü haber geldi.

Son olarak Kadere Karşı adlı dizide izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Emine Ün, 1.5 yıldır cemiyet hayatının ünlü iş insanları arasında yer alan Ayk Karakulakyan'la aşk yaşıyordu.

Her yerde mutluluk pozları veren çiftin evlilik hazırlığı yaptığı gündeme gelmişti. Karakulakyan'ın 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi yapacağı magazin kulislerinde konuşulurken çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi.

EMİNE ÜN 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü çiftin beraber paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırması ve karşılıklı takipten çıkması ayrılık haberini ortaya çıkardı.

Çiftin evlilik aşamasında verdiği bu karar yakın çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı ve ani ayrılığın nedeni ise merak konusu oldu.

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