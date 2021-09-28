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  4. 3 ayda 20 kilo alan Kalista Dwyer’a konulan teşhis sosyal medyayı şaşırttı

3 ayda 20 kilo alan Kalista Dwyer’a konulan teşhis sosyal medyayı şaşırttı

28.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok hesabından sadece üç ayda açıklanamaz bir şekilde 20 kilo aldığından söz eden Kalista Dwyer isimli kullanıcı paylaşımıyla bir anda sosyal medyada popüler oldu. Altı kez acil servisi ziyaret ettiğini ifade eden Dwyer, kendisiyle aynı durumda olanlara ilham vermek için hastalığı ve iyileşme sürecini anlatan bir video yayınladı. Video milyonlarca izlenmeye ulaştı.

3 ayda 20 kilo alan Kalista Dwyer’a konulan teşhis sosyal medyayı şaşırttı

2 haftalık Rosta Riko tatili sırasında vücudunda bazı değişimler gözlemlediğini ifade eden Dwyer, sağlıklı beslenmesine ve düzenli olarak spor yapmasına rağmen hızla kilo alıyordu. Tatilin dönüşünde 5 kilo aldığını fark eden Dwyer’ın süreci bununla da sınırlı kalmadı. Genç kadın 3 ay içinde toplam 20 kilo aldı. Yaptığı paylaşımda her yemek yediğinde yoğun bir şişkinlik ve ağrı yaşadığını söyleyen Dwyer, altı kez acil servise gittiğini ifade etti. İki kolonoskopi ve endoskopi ve bir mide boşaltma çalışmasından sonra Kalista’nın doktorları semptomların psikosomatik olduğu sonucuna vardı.

HER HAFTA 2.5 KİLO ALIYORDU

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Kilo alımı hızla devam eden Dwyer, etrafındakilerin ona “Hamile misin” diye sorduğunu ve bu durumun onu çok üzdüğünü anlattı. Altıncı acil servis ziyaretinde doktorunun ona her şeyi kafasında kurguladığını ve hastalığının kısaca psikolojik olduğunu, ayrıca Kalista'nın yaşadığı belirtileri o anlık tedavi etmekten başka bir seçeneklerinin kalmadığını savundu.

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Son çare olarak Dwyer bir tıp merkezine gitmeye karar verdi. Bir çok test yaptırdıktan sonra ise bir ay içerisinde bir mide hastalığı olan helikobakter pilori, candida hastalığı, SIBO hastalığı ve bağırsaklarındaki sızmanın ortaya çıktığını gördü. Pirinç, patates, mısır, avokado, badem, süt, sığır eti, domuz eti, brokoli, ekmek mayası, domates ve kuşkonmaza karşı gıda intoleransları için testleri pozitif çıktı.

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Yeniden tedavisine yeni bir doktor ile başlayan Kalista, intoleranslarını göze alarak oluşturduğu diyet ile birlikte doğal bir yeme alışkanlığına sadık kalıp, hastalığının başlarından beri aldığı kiloları yavaş ve sağlıklı bir biçimde verdiğini söylüyor.

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