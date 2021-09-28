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Instagram modeli Danii Banks, fenomenliğinin sırrını paylaştı! Saç rengini değiştirince servet kazanmaya başladı

28.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Danii Banks, erkek hayranlarından daha çok ilgi görmek için kahverengi buklelelerini sarıya boyattığını itiraf etti. Bu değişimin onun kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Banks, şimdilerde ise milyonlarca dolar kazanıyor.

Instagram modeli Danii Banks, fenomenliğinin sırrını paylaştı! Saç rengini değiştirince servet kazanmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Danii Banks, doğal olan kahverengi saçlarını sarıya boyatarak kendisi için radikal bir karara imza attı. Instagram hesabında 6.9 milyon takipçisi bulunan Banks, sarışın kadınlar üzerinden yaratılan algıyı yıkmak istediğini dile getirdi.

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Cinsiyetçi söylemlerin özellikle sosyal medyada her geçen gün arttığından söz eden Banks, “Saçımın renginden dolayı çoğu insan zekamın olmadığını düşünüyor. Ancak bazen sadece onlarla dalga geçmek için rol yapıyorum” dedi.

“GELİRİM ARTTI”

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Sosyal medyaya kahverengi saçlarıyla içerik üretmeye başladığından bahseden Banks, sarışın olmasıyla beraber takipçisi sayısının ve gelirinin arttığını itiraf etti. Saçlarının doğal rengini unutmaya başladığını ifade eden sosyal medya fenomeni o döneme ait fotoğrafları da hesabından kaldırmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram saç bakımı
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