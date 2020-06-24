3 çocuk annesi Gülben Ergen fiziği ile büyüledi

Konser maratonuna 3 Temmuz Cuma günü Günay Restaurant Bodrum 'da başlayacak olan Gülben Ergen ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’a poz verdi.

Gülben Ergen verdiği pozları sosyal medyadan da paylaştı. Mayo ile verdiği pozu sosyal medyası üzerinden paylaşan Gülben Ergen dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Günay Restoran Bodrum sahnesi öncesinde Şeyda Coşkun ile sıkı bir diyete başlayan bir yandan detoks yapıp, her sabah yürüyüş yapan Gülben Ergen yenilenmiş repertuvarıyla sahnesiyle olduğu kadar görüntüsüyle de bu yazın en çok konuşulan ve en iddialı ismi olacak.



Verdiği pozlar ile İddialı bir duruş sergileyen Gülben Ergen "Yıllarım bana çok güzellikler kattı. Yaşanmışlıklarımı, İstikrarlı ve kararlı olmayı seviyorum.. Şu an ki; hayatımın bana verdiği olgunluk ve ürettiklerimle çok mutluyum." dedi.

