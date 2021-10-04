3 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

MasterChef 2021'in yeni bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıların bir kişi yarışmaya veda etti. Sevilen programda bugün yarışmacılardan sufle yapmaları istendi. Peki 3 Ekim MasterChef'te kim elendi?

3 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takım oyununu tamamlamış ve kaybeden takım kırmızılılar olmuştu. Belirlenmiş olan eleme adayları arasında son oyun da gerçekleşti. Fındık ile yaratıcı tabak yapacak eleme adaylarından bir isim MasterChef hayaline veda etti.

Milhan, Araz, Mustafa, Şükrü, Ateş ve Safanur bugün yaratıcılık turuna çıktı. Fındık ile birbirinden yaratıcı ve lezzetli tabak çıkarmak için mücadele eden yarışmacılar büyük mücadele verdi. Son takım oyununu kaybeden kırmızı takım olmuştu. Belirlenen 6 eleme adayı arasından son üçe Milhan, Mustafa ve Ateş kaldı. Ateş potadan çıkan ilk isim oldu ve son olarak yarışmaya veda eden isim ise Şükrü oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Jüri üyeleri bugün yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi ve oyunun sonunda ana kadroya giren isim ise Rabia Nur oldu.

