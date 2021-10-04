MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 3 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

3 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

04.10.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2021'in yeni bölümü sonrası kimin elendiği ve ana kadroya kimin girdiği merak ediliyor. Sevilen yarışmada yedeklerden son yarışmacı da ana kadroya katıldı. Bunun yanında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasından bir kişi yarışmaya veda ediyor. Peki 3 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte merak edilenler...

3 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

MasterChef 2021'in yeni bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıların bir kişi yarışmaya veda etti. Sevilen programda bugün yarışmacılardan sufle yapmaları istendi. Peki 3 Ekim MasterChef'te kim elendi?

3 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takım oyununu tamamlamış ve kaybeden takım kırmızılılar olmuştu. Belirlenmiş olan eleme adayları arasında son oyun da gerçekleşti. Fındık ile yaratıcı tabak yapacak eleme adaylarından bir isim MasterChef hayaline veda etti.

Milhan, Araz, Mustafa, Şükrü, Ateş ve Safanur bugün yaratıcılık turuna çıktı. Fındık ile birbirinden yaratıcı ve lezzetli tabak çıkarmak için mücadele eden yarışmacılar büyük mücadele verdi. Son takım oyununu kaybeden kırmızı takım olmuştu. Belirlenen 6 eleme adayı arasından son üçe Milhan, Mustafa ve Ateş kaldı. Ateş potadan çıkan ilk isim oldu ve son olarak yarışmaya veda eden isim ise Şükrü oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Jüri üyeleri bugün yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi ve oyunun sonunda ana kadroya giren isim ise Rabia Nur oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleriİşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
PARTNER"Bu fotoğrafta 15 yaşındaydım!""Bu fotoğrafta 15 yaşındaydım!"
O hareketiyle ünlü şefi kızdırdı! "Nasıl bir hata yaptığının..."O hareketiyle ünlü şefi kızdırdı! "Nasıl bir hata yaptığının..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Tepki çeken cami manzaralı alkol paylaşımı

Tepki çeken cami manzaralı alkol paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.