3 eşi olduğu iddia edilmişti! Milletvekili Ali Yüksel'den açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından 28. Dönem Milletvekili seçilen YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel hakkında "3 eşi var" iddiaları çıktı. Yüksel, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle bilinmelidir ki, hususî hayatımı ve bilhassa aile hayatımı ilgilendiren ayrıntılar özel hayatın mahremiyeti kapsamındadır. Yine bilinmelidir ki,1971'de evlendiğim eşim 2005'te vefat etmiştir; 2006'da evlendiğim eşim ile de 2018 yılında boşanmış durumdayım. Hakkımızda yapılan haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibarettir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."





