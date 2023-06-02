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  4. 3 eşi olduğu iddia edilmişti! Milletvekili Ali Yüksel'den açıklama geldi

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Milletvekili Ali Yüksel'den açıklama geldi

02.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel'in 3 eşi olduğu iddiaları gündem oldu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Yüksel, "İlk eşim vefat etti, ikinci eşimden boşandım" dedi.

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Milletvekili Ali Yüksel'den açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından 28. Dönem Milletvekili seçilen YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel hakkında "3 eşi var" iddiaları çıktı. Yüksel, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle bilinmelidir ki, hususî hayatımı ve bilhassa aile hayatımı ilgilendiren ayrıntılar özel hayatın mahremiyeti kapsamındadır. Yine bilinmelidir ki,1971'de evlendiğim eşim 2005'te vefat etmiştir; 2006'da evlendiğim eşim ile de 2018 yılında boşanmış durumdayım. Hakkımızda yapılan haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibarettir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Milletvekili Yeniden Refah Partisi

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