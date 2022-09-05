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  4. 3 kardeş birlikte can verdiler! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

3 kardeş birlikte can verdiler! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

05.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda, Dublin'in Tallaght kentinde yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü. 4 Eylül Pazar sabahı erken saatlerde, 25 yaşındaki bir adam evlerine girerek 8 yaşındaki ikizler Chelsea ve Christy Cawley ile 18 yaşındaki ablaları Lisa Cash'i bıçaklayarak öldürdü. Ailenin diğer üyelerinin de hastanede tedavi edildiği bildirildi.

3 kardeş birlikte can verdiler! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

Kendi evlerinde gerçekleşen saldırıda katledilen kardeşler feci şekilde can verirken, şoke olmuş bölge sakinleri olay esnasında sokağın yardım çığlıklarıyla inlediğini anlattı. Olay esnasında evin üst katındaki yatak odası camının da kırıldığını belirttiler.

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Saldırının gerçekleştiği ev adli tıp araştırmaları için mühürlenirken ve soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken, hayatını kaybeden çocukların 40 yaşlarında bir kadın olan annelerinin hastaneden taburcu edildiği ve şu anda ailesi tarafından desteklendiği bildirildi. 14 yaşındaki erkek kardeşleri ise hala Tallaght Üniversite Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

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Olay yerinde tutuklanan 20'li yaşlarının başındaki genç adamın ise, Tallaght Garda Karakolunda 1984 tarihli Ceza Adalet Yasası'nın 4. Bölümü uyarınca gözaltına alınmaya devam ettiği bildirildi. Saldırganın kurbanların tanıdığı biri olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İrlanda
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