Güzellik kraliçesinin trajik ölümü! Binlerce metre yükseklikten yere çakıldı

Toronto Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan 21 yaşındaki güzellik kraliçesi Tanya Pardazi ilk kez tek başına paraşütle atladı. Yerden 1200 metre yüksekten atlayan Pardazi, paraşütü açılmayınca hayatını kaybetti.

BAŞARAMADI

27 Ağustos’ta meydana gelen kaza ile ilgili yapılan resmi açıklaya göre, ana paraşütü açılmayınca, yedek paraşütünü açmak isteyen genç kadın, yere yakın bir konumda olduğu için başarılı olamadı. Pardazi, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''DOLU DOLU YAŞADI''

Pardazi'nin ilk defa bir eğitmen olmadan tek başına atlayış gerçekleştirdiğini söyleyen arkadaşı Melody Ozgoli, ''Tanya'nın yeni ve maceralı olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman maceralı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı'' ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA FİNALE KALMIŞTI

Pardazi 2017 yılında Miss Kanada'da finale kalmıştı. Genç kadının ayrıca, 100 bin takipçisi olan bir TikTok hesabı vardı ve burada uzaylılar, sanat tarihi ve hayvan bilimi gibi çeşitli konulardan bahseden videolar yayınlıyordu.

''KABULLENMESİ ZOR''

Arkadaşı Ozgoli, ”'Bunu kabullenmesi çok zor. Birkaç gün oldu, ama hala inanmıyoruz. Cesurdu ve kalabalıklar içinde parlayan popüler bir insandı. Huzur içinde uyusun” diyerek üzüntüsünü paylaştı.