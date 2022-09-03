Yürüyüşe çıkan adam ayı saldırısına uğradı! “Tam 25 kez ısırdı”

Montana’da yaşayan Todd Orr isimli bir adam, her gün yaptığı gibi yine dağın alt kısımlarında yürüyordu. Yürüyüşü sırada kendisini korumak için yanında bir ayı spreyi taşıyan adam varlığını belli etmek için ise her 30 saniyede bir kez “Hey ayı” diye bağırıyordu. Ancak aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen ayı saldırısından kurtulamadı. Hayatta olduğu için şanslı olduğunu dile getiren Orr, “Tam 25 kez ısırdı. Bazı kısımları acıdan hatırlamıyorum” diyerek dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

TAM 7 SAAT BOYUNCA YARALARI DİKİLDİ

Today programında yaptığı bir röportajda yaşadığı saldırıdan söz eden Orr, "Döndüm ve omzumun üzerinden baktım ve boz ayı yavrularını bırakıp arkamdan geldi. Ayı spreyimi çıkarttım ama her şey için çok geçti. Önce kolumdan 4-5 kez ısırdı. Sonrasında defalarca saldırdı. Aklımdan sadece sürekli olarak ‘Hareket etme, ölü gibi davran’ cümlesi geçti. Bacaklarım yaralanmamıştı. Bu yüzden keni imkanlarımla birkaç kilometre ilerideki hastaneye ulaştım” dedi.

Kanlar içindeki bir fotoğrafını paylaşan adam ayı saldırılarına karşı çevredekileri uyarırken hastanede doktorların tam 7 saat boyunca yaralarını diktiğini söyledi.



