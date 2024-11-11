3 malzemeli sağlıklı brownie tarifi! Unsuz, şekersiz brownie nasıl yapılır?

Unsuz, şekersiz ve hatta yumurtasız brownie tarifine deneyenler bayılıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi için bu brownie tarifini denemelisiniz.

MALZEMELER 3 adet olgunlaşmış muz

2,5 yemek kaşığı ham kakao

2 yemek kaşığı tahin

TARİF Çatalla ezilmiş muz, 2,5 yemek kaşığı ham kakao ve 2 yemek kaşığı tahini karıştırın.

Dilerseniz 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

Karışımı küçük bir borcama alın.

Üzerine istediğiniz miktarda bitter çikolata ve vişne ekleyin.

175 derece fırında 20-25 dakika pişirin

AFİYET OLSUN!