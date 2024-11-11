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3 malzemeli sağlıklı brownie tarifi! Unsuz, şekersiz brownie nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.11.2024 17:02
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Brownie tatlısı en sevilen lezzetlerden biri. İçeriğine şeker, bitter çikolata ve un gibi malzemeler bulunan brownie için alternatif bir tarif arayışındaysanız bu sağlıklı ve sadece 3 malzeme ile hazırlanan brownie tarifi tam size göre. Peki, unsuz ve şekersiz brownie nasıl yapılır?

3 malzemeli sağlıklı brownie tarifi! Unsuz, şekersiz brownie nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 125dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Unsuz, şekersiz ve hatta yumurtasız brownie tarifine deneyenler bayılıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi için bu brownie tarifini denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 3 adet olgunlaşmış muz
  • 2,5 yemek kaşığı ham kakao
  • 2 yemek kaşığı tahin

TARİF

  • Çatalla ezilmiş muz, 2,5 yemek kaşığı ham kakao ve 2 yemek kaşığı tahini karıştırın.
  • Dilerseniz 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.
  • Karışımı küçük bir borcama alın.
  • Üzerine istediğiniz miktarda bitter çikolata ve vişne ekleyin.
  • 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin

AFİYET OLSUN!

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