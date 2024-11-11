3 malzemeli sağlıklı brownie tarifi! Unsuz, şekersiz brownie nasıl yapılır?

Brownie tatlısı en sevilen lezzetlerden biri. İçeriğine şeker, bitter çikolata ve un gibi malzemeler bulunan brownie için alternatif bir tarif arayışındaysanız bu sağlıklı ve sadece 3 malzeme ile hazırlanan brownie tarifi tam size göre. Peki, unsuz ve şekersiz brownie nasıl yapılır?
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