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3 milyon sterlinlik eş değiştirmeli seks malikanesinde ölü bulundu!

25.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi paylaşılmayan genç bir adam, polisin soruşturma başlattığı 'Kinky Towers' olarak adlandırılan bir seks malikanesinde ölü bulundu. Eş değiştirmeli seks partilerinden birine katıldığı tahmin edilen genç adamın cesedi malikanenin yüzme havuzunda bulundu. Adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi sorguya alındı.

3 milyon sterlinlik eş değiştirmeli seks malikanesinde ölü bulundu!

"Kinky Towers" olarak adlandırılan 3 milyon sterlinlik lüks bir eş değiştirmeli cinsel birliktelik malikanesinde bir yüzme havuzunda cesedi bulunan genç bir adamın ölümüne dair soruşturma başlatıldı. Adamın 20'li yaşlarında olduğuna inanıldığı ve ölüm nedeninin henüz açıklanamadığı belirtildi.

EŞ DEĞİŞTİRMELİ İLİŞKİ KONULU BİR BELGESELDE YER ALMIŞLAR

Hertfordshire'daki malikanenin Kanal 4'te yayınlanan eş değiştirme konulu bir belgesele konuk olmuş emekli bir yönetim danışmanı olan 74 yaşındaki Richard Stanley ve Janet Harrison'a ait olduğu bildirildi. Çift, programda Radlett Yetişkin Partileri hakkında açıkça konuştular. Çiftin internet sitesinde, partilerin Cuma günü saat 21:30'da başlayıp son kişi ayrıldığında sona erdiği yazıyordu. Ancak Stanley ve Janet, partinin sadece müzik partisi olduğu konusunda ısrar ettiler.

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BİR ŞÜPHELİ SORGUYA ALINDI

malik

Lüks mülkte yaptıkları incelemenin ardından partinin bir katılımcısının memurlar tarafından cinayet şüphesiyle sorgulandığı bildirildi. Partiyi organize eden şirket ile de görüşüldü. Çift kişilik yatak odası erişimi olan partiye katılmak için biletlerin 500 ila 1.000 £ arasında satıldığına inanılıyor.

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TESTLER YAPILACAK

Partide yaklaşık 200 kişi olduğu iddia edildi. Memurlar "Görünüşe göre suya düştü ve cansız bedeni bulununcaya kadar buruşup büzüştü." dedi. Adamın ölümüyle ilgili detayları belirlemek için toksikoloji testleri ve otopsi yapılacak.

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BİR KİŞİ DAHA BENZER ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

35 yaşındaki Edmund Ecukwu'nun da, 2015 yılında malikanede James Bond temalı bir seks partisinde benzer şekilde cesedi sudan çıkarılmıştı. Partidekiler adamın hayatını kurtarmaya çalışsa da kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Adli tabip daha sonra Ecukwu'nun ölüm sebebinin kaza olduğuna karar verdi.

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