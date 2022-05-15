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Tatil köyünde seks skandalı! ''Kapı eşiğinde...''

15.05.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir çift, İspanya'da tatil için gittikleri otelin güvenlik görevlisinin kendilerini seks yaparken kayda aldığını iddia etti. İspanya'da bir tatil köyünde tatil yapan Abigail Higson ve Usama Qazi, olayın ardından tatillerini yarıda kestiler ve evlerine döndüler.

Tatil köyünde seks skandalı! ''Kapı eşiğinde...''

Abigail Higson, Mayorka, Magaluf'ta tatil için gittiği HSM Sándalo Beach otelinin odasında partneri Usama Qazi ile seks yaparken kapı eşiğinden birinin onları izlediğini ve filme aldığını iddia etti.

TAMAMEN ÇIPLAKTI

Tamamen çıplak olduğunu söyleyen genç kadın adamın telefonunu havaya kaldırdığını ve onları filme alıyormuş gibi göründüğünü söyledi. 20 saniye içinde kalkıp giyinen ve "ne yapıyorsun sen?" diye bağırarak adama koştuğunu söyleyen genç kadın, adamın telefonunu almaya çalıştığını, ancak adamın onları filme alıp almadığını kesinlikle çözemediğini söyledi.

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ŞİKAYET EDİLMİŞ

Resepsiyona koşan Higson, adamın otelde çalışan bir güvenlik personeli olduğunu ve gürültüyle ilgili şikayetler olduğu için üçüncü kattaki odalarına gönderildiğini öğrendi. "Sorunun bizde olduğunu söylemeye çalışıyorlardı ama değildi." dedi. Otel çalışanlarının sarhoş oldukları yönündeki iddialarını da reddederek, “bir iki içki içtik” dedi. Abigail ve Usama odalarında TV çalıştığını ve gürültülü olmadıkları söylediler.

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'ASILSIZ'

HOTEL

Seyahat acentelerine şikayette bulunduktan sonra çift farklı bir otele taşındı, ancak yine de on bir günlük tatillerini kısa kesmeye karar verdiler. HSM Sándalo Beach oteli ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çiftin sarhoş olduğunu ve odalarıyla ilgili bir gürültü şikayeti üzerine polisi aradıklarını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
seks İspanya
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