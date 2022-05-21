Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, seks partileriyle yeniden gündemde! “Kurduğu haremin padişahıydı”

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, seks partileriyle yeniden gündemde! “Kurduğu haremin padişahıydı”

21.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez İtalya Başbakanı olarak görev yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi’nin adı pek çok kez skandallarla anılmıştı. Göreve olduğu süre boyunca evinde “Bunga bunga” adını verdiği partiler düzenlediği iddia edilen eski başbakan, seks partilerine katılan kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor. Davanın savcısı Tiziana Siciliano, “Kurduğu haremin padişahıydı” sözleriyle Berlusconi’nin partilerini özetledi.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, seks partileriyle yeniden gündemde! “Kurduğu haremin padişahıydı”

İtalya’da üç kez başbakanlık yapan ve 2006 yılında siyaseti bırakan Berlusconi yeniden sanık olarak yargılandığı bir dava sürecinde. Davaya konu olan partilerde savcılık eski başbakanın seks köleleri kullandığını iddia etti. Milona’da 8 yıldır devam eden dava Berlusconi’nin sağlık durumu ve davanın tanıklarından model Imane Fadil'in ani ölümü nedeniyle durdurulmuştu.

DETAYLARI ARAŞTIRILDI

KAPAK1

Eski başbakan Berlusconi, 2014 yılında “Kalp hırsızı Ruby” takma adıyla bilinen 17 yaşındaki Faslı dansöz Kerime el Mahrug’e cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. Para karşılığında reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme suçundan Berlusconi, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının kesinleşmesinden sonra ise Berlusconi’nin avukatları, Mahrug’un gerçek yaşını bildiğine dair kanıt olmadığını savununca karar temyizde bozulmuştu.

Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”

RÜŞVET VERDİĞİ İDDİASI KONUŞULDU

1

2013 yılında Berlusconi’nin partilerine katılan kadınlara dışarıya bilgi vermemeleri için rüşvet verdiği iddia edilen eski başbakana yönelik dava devam ediyor. Mütalaasını açıklayan savcı Tiziana Siciliano, “Çok zengin ve güçlü biri olan Berlusconi kendi hareminde bir padişahtı” dedi.

KAPAK 7

Savcı Siciliano, başbakanlığı döneminde Berlusconi’nin seks kölelerini ağırlayarak her gece kendisine bir parti düzenlediğini söyledi. Partilerine katılan kadınların konuşmaması için onlara ev, otomobil veya para vererek sessiz kalmalarını sağladığını ifade etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Berlusconi’ya dair kararın bu ay çıkması bekleniyor.

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı sosyal medyayı salladı! Herkesin içinde rezil ettiKocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı sosyal medyayı salladı! Herkesin içinde rezil etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı! İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!
TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."
Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...” Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.