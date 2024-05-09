3 ödül birden aldı ama yetmedi! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca... O değil annesi gerildi

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Dizide başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Saraçoğlu özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa aldığı ödüllerle adından söz ettirmeyi başardı.

3 ÖDÜL BİRDEN!

Afra Saraçoğlu, özel bir üniversite tarafından düzenlenen törende “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Dizi Çifti” Ödüllerine layık görüldü. Saraçoğlu “En İyi Dizi Ödülü”nü ise dizide babasını oynayan değerli oyuncu Diren Polatoğulları’yla beraber aldı.

Tören sebebi ile muhabirlerin sorularını da yanıtlayan oyuncuya “Sizin üniversite dönemi nasıldı, okul?” sorusu yöneltildi. Önce şaşıran “Nasıl yani, ne alaka şu an?” diyen Saraçoğlu, daha sonra muhabirin “Üniversite ödül töreni ya, öğrencilikte nasıldınız?” demesi üzerine soruya yanıt verdi.

'YALI ÇAPKINI BİR BİTSİN...'

Çalışma hayatı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü dondurmak zorunda kalan 26 yaşındaki Saraçoğlu “Başarılı bir öğrenciydim ama oyunculuk falan derken Eskişehir’de okuyordum, dondurmak zorunda kaldım. İnşallah devam edeceğim. Yalı Çapkını bir bitsin, üçüncü sezonu da bitirelim, sonra…” cevabını verdi.

ANNESİ ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Afra Saraçoğlu’nun eğitim hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler üzerine annesi Lütfiye Saraçoğlu kızının muhabirin sorusunu başta yanlış anladığını belirterek; 'Yüksek puanla üniversiteyi kazandı! Bir yıl da okudu çok da başarılıydı. Geri kalan yıllarını da zaten okuyup bitirmek istiyor! Çok çalıştığı için fırsatı olmadı! İngilizcesi de çok iyidir! Zaten İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat okuyordu! Başka soru var mı?' açıklamasını yayınladı.