3'te 3 bilgi yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Yarışmada bulunan joker hakları ile beraber, yarışmacılar dilerse Prof. Dr. Tufan Gündüz’den yardım alabiliyor. Pelin Çift’in başarılı sunumu ile gerçekleşen bilgi yarışması her Pazar saat 23:45’te TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

“3’TE 3” YARIŞMASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yarışmaya katılım için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. 18 yaşından büyük olan her birey, başvuru.3te3.tv internet adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, başvurusunu tamamlayabiliyor.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

“3’TE 3” YARIŞMASI NEDİR?

Pelin Çift’in sunumu ile gerçekleşen 3’te 3 programında yarışmacılar üç soruyu art arda bilerek bir üst tura geçmeyi hedefliyor. Yarışmacılar takıldığı ve soruyu cevaplamakta zorlandığı durumlarda, joker hakkını kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz’den yardım alabiliyor.

Yarışmada 3 sorunun arka arkaya bilinmesinin ardından, yarışmacı dilerse ödülü alarak yarışmadan ayrılıyor veya bir sonraki tur için yarışmaya devam edebiliyor.

Tüm sorular doğru bir şekilde cevaplandığında ise büyük ödül olan 500 bin TL’nin sahibi oluyorsunuz.

3’te 3 yarışmasında; tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorular yer alıyor.



