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3 yıldır tüylerini almayan Bethany Burgoyne, öz güveni ile güzellik tabularına meydan okudu

07.09.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Bethany Burgoyne, hormonal bir rahatsızlık olan polikistik over sendromuna sahip. Her on kadından birinde görülen bu hastalık nedeniyle vücut kılları daha kısa sürede uzuyor. Ergenliğinden itibaren toplumsal normlar çerçevesinde vücut tüylerini alması için baskı hissettiğini söyleyen Burgoyne, 2018 yılında oldukça radikal bir karar verdi. Bu kararla birlikte Burgorne, vücudundaki tüyleri almamaya başladı.

3 yıldır tüylerini almayan Bethany Burgoyne, öz güveni ile güzellik tabularına meydan okudu

Sanatçı olan Bethany Burgoyne, 2018 yılında verdiği kararla birlikte hayatında önemli değişikliklere imza attı. Diğer pek çok kadın gibi yaşamı boyunca toplumsal kurallarla birlikte oluşturulan ideallere uymak zorunda olmadığını anlayan Burgoyne, 27 yaşında durumu sorgulamaya başladı. İlk olarak bacak ve koltuk altındaki tüyleri almayı bıraktı. Sonrasında ise çene ve bikini bölgesindeki tüylerin serbestçe uzamasına izin verdi. Durumun kendisini daha mutlu ve öz güvenli hissettirmeye başladığı noktada ise beden olumlaması çalışmaları için sosyal medyaya yöneldi. Paylaşımlarıyla birlikte büyük bir üne kavuşan Bethany, ‘erkek gibisin’ ve ‘tıraş olmasın’ yorumlarını görmezden geldiğini ifade etti.

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“ONLAR BENİM BİR PARÇAM”

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Kendi hikayesini sosyal medya hesaplarından anlattıktan sonra Bethany, diğer kadınlarında yolculuğuna yardımcı olmak için beden olumlaması atölyesi kurdu. Atölyenin düzenlediği etkinlikler sırasında kadınlarla buluşan Bethany, Bethany, rızaya dayalı okşamanın başkalarına olan güveni güçlendirebileceğine inandığı için insanların vücut tüylerine dokunmasına izin veriyor.

Yaşadığı serüvenle gurur duyduğunu ifade eden Bethany, “Vücudumdaki tüylere daha çok bakıp onlara dokunduğumda bir parçam olduklarını anlıyorum. Kendimi iyi ve gururlu hissediyorum” diye konuştu.

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sosyal medya
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