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30 Ağustos Ankara Edis konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Edis konseri nerede?

30.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edis, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da sahne alacak. Bilindiği üzere; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün, bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos Ankara Edis konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Edis konseri nerede?

30 Ağustos Ankara Edis konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Edis konseri nerede?

Edis, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos Ankara Edis konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Edis konseri nerede?

30 AĞUSTOS ANKARA'DA EDİS KONSERİ SAAT KAÇTA?

Edis konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:30'da Atatürk Sahil Parkı, Ankara'da.

EDİS KONSERİ NEREDE?

30 Ağustos'ta Edis Atatürk Sahil Parkı'nda sahne alacak.

Atatürk Sahil Parkı: Gaziosmanpaşa, 06830 Gölbaşı/Ankara

ATATÜRK SAHİL PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Gölbaşı bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Atatürk Sahil Parkı adresine toplu taşıma ile gidilebilir.

Aşağıdaki toplu taşıma hatları Atatürk Sahil Parkı yakınından geçmektedir:

104-2, 114-2, 115-2, 151-6, 196

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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