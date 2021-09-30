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30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

30.09.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te bugün kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü takım oyununa çıktı. Yeni bölümde yarışmacılar paket servis konsepti için yemekler hazırladı. Eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor. Peki 30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte merak edilenler...

30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü takım oyunu için mücadele etti. Yeni bölüm sonrası izleyiciler eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan ismi merak ediyor. Peki 30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

30 EYLÜL MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün MasterChef'te üçüncü defa dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu oyunun sonrasında eleme potasındaki isimler netlik kazanmış olacak. Kırmızı ve mavi takım, son takım oyununda yaptıkları en leziz yemekleri izleyicilerin beğenisine sundu. Paket servis ile evlere ulaştırılan yemekler sonrasında oyları da bu defa seyirci verdi.

Yarışmasında yapılan son takım ve dokunulmazlık oyunu ilgiyle takip edildi. Yöresel 5 yemek iki takım tarafından en iyi şekilde yapıldı ve motorlu kuryelerle evlere paket olarak servis yapıldı.

Yemekleri tadan seyirci tarafından verilen oylar sonrası kazanan ise mavi takım oldu.


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TV8 Masterchef
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