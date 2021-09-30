30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü takım oyunu için mücadele etti. Yeni bölüm sonrası izleyiciler eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan ismi merak ediyor. Peki 30 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

30 EYLÜL MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün MasterChef'te üçüncü defa dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu oyunun sonrasında eleme potasındaki isimler netlik kazanmış olacak. Kırmızı ve mavi takım, son takım oyununda yaptıkları en leziz yemekleri izleyicilerin beğenisine sundu. Paket servis ile evlere ulaştırılan yemekler sonrasında oyları da bu defa seyirci verdi.

Yarışmasında yapılan son takım ve dokunulmazlık oyunu ilgiyle takip edildi. Yöresel 5 yemek iki takım tarafından en iyi şekilde yapıldı ve motorlu kuryelerle evlere paket olarak servis yapıldı.

Yemekleri tadan seyirci tarafından verilen oylar sonrası kazanan ise mavi takım oldu.



