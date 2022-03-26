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30 yaşında torun sahibi oldu! İngiltere’nin en genç ninesi olarak ünlendi

26.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Londra'da yaşayan beş çocuk annesi Kelly Healey, 18 yaşına girmeye hazırlanan kızı Skye Salter’ın üç buçuk yıl önce kucağına aldığı torunu Bailey doğduğunda tam 30 yaşındaydı. Genç kadın bugün İngiltere’nin en genç ninesi olarak anılıyor.

30 yaşında torun sahibi oldu! İngiltere’nin en genç ninesi olarak ünlendi

Kelly Healey, Ağustos 2018’de kızı Skye Salter’ın doğumunun ardından torunu Bailey'i kucağına aldı. 30. yaş gününden sadece birkaç hafta sonraydı ve bu olayla İngiltere’nin en genç ninesi unvanını aldı. Skye doğum yaptığında 15 yaşındaydı. Kelly bugün 34 yaşında ve en küçüğü iki yaşında olan 5 çocuk annesi. En küçük çocuğu torunu Bailey’den küçük.

Gelecek ay 18 yaşına basan Skye, doğum kontrolüne başlamak için gittiği doktor randevusu sırasında hamile olduğunu öğrenmiş. Kelly, gelen eleştirileri umursamadığını söyledi. Onu ve ailesini tanımadıklarını, kendisiyle, anneliğiyle ve çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi. Kızının yaşına göre çok olgun olduğunu ve inanılmaz derecede iyi iş çıkardığını da ekledi.

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''OLAN OLMUŞTU''

anne

Genç kadın, kızının ve torununun her zaman yanında olduğunu söyledi. Kızı eğitimine devam ederken o da torununun bakımına yardımcı oluyor. 20'li yaşlarında bir nine olmayı beklemediğini ifade eden genç kadın, kızını doğum kontrol ve güvenlik cinsellik hakkında baskılamanın bir anlamı olmayacağını belirtiyor. "Artık olan olmuştu ve tek yapabileceğim sevgi ve destek sunmaktı. Bir anne olarak bunlarla başa çıkmalıydım." dedi.

Kelly de kızı gibi genç yaşta anne olmuştu. İkili birlikte gençliklerinin tadını çıkarıyor ve birbirlerine yol arkadaşlığı ediyorlar. Bailey ise şu anda üç buçuk yaşında ve Eylül'de okula başlıyor.

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Londra
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