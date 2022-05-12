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30 yıldır oturamıyor! Şimdi dik duramayacak hale gelmekten korkuyor

12.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Joanna Klich, nadir bir hastalık nedeniyle neredeyse 30 yıldır oturamayan genç bir kadın. Klich, her an bacaklarının büküleceğinden ve dik duramayacak duruma geleceğinden korktuğunu söyledi. Genç kadın, çektiği ağrılar sebebiyle yoğun bir tedaviye ihtiyaç duyuyor. 6000 sterline mal olan bu tedavi için bağış toplayan genç kadın riskli ameliyatlara mecbur kalmadan iyileşebilmeyi umuyor.

30 yıldır oturamıyor! Şimdi dik duramayacak hale gelmekten korkuyor

Joanna Klich küçük bir çocukken, kalçaları eklemleriyle kaynaşmıştı ve sadece ayakta durmak ya da uzanmak zorunda kaldığı bir hayat yaşadı. Doktorlar, nadir görülen bu genetik durumu, merkezi çekirdek hastalığının yanı sıra kasları zayıflatan ve hareketi bozan spinal müsküler atrofi olarak adlandırdı. 32 yaşına kadar bir ömrünü ayakta geçiren genç kadın, bacaklarının yakında onu ayakta tutacak kadar güçlü kalamayacağından korktuğunu söyledi. Bu sebeple şimdi, binlerce sterline mal olan uzman bir fizyoterapiye başlamak için çabalıyor.

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21 YAŞINA KADAR HAYATI NORMALDİ

FLİCH

Hastalığın tüm sınırlamalarına rağmen 21 yaşına kadar "normal bir hayat" yaşadığını söyleyen Joanna, 2011 yılında bir erkek arkadaşıyla İngiltere'nin Stoke-on-Trent bölgesine taşındığında semptomlarının kötüleştiğini ve şimdi dikey tekerlekli sandalye kullandığını belirtti. Burada bir çivi teknisyeni olarak işe başladı ancak günde 15 saat ayakta durmak zorunda kaldığı için zorlanmaya başladı. 2016'da Joanna kendini desteklemek ve hareket edebilmek için dikey tekerlekli sandalye kullanmaya başlamak zorunda kaldı, ancak buna rağmen ağrıları o kadar dayanılmaz hale geldi ki 2019'da işi bırakmak zorunda kaldı.

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BİRÇOK SORUNU VAR

FLİFJF

Dikey tekerlekli sandalye sayesinde hareket edip ayakta durabilse de, genç kadın vücut ağırlığı zayıf uzuvlarına baskı yaptığı için her gün acı çektiğini söyledi. Ayrıca geceleri nefes almasına yardımcı olması için bir solunum cihazına da ihtiyacı olduğunu belirtti çünkü ciğerleri yatar pozisyonda daha zayıf çalışıyor. Joanna bir de, 46 yaşındaki erkek arkadaşı Dariusz Suchowiak ile de durumu nedeniyle çocuk sahibi olamamakla da yüzleşmek zorunda kaldı.

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BAĞIŞ TOPLUYOR

Kısa süre sonra bacaklarının kopacağından ve artık ayakta duramayacağından korkan Joanna, kaslarındaki yükü hafifleteceğini ve onu riskli ameliyatlardan kurtaracağını umduğu özel ve yoğun bir fizyoterapi için 6.000 sterlin toplamaya çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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