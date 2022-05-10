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Şimdi yeni bir kadın gibi! ''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

10.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Renee Smith, sürekli ağrıya ve hatta nefes almada güçlük çekmesine neden olan devasa göğüsleri sebebiyle yıllarca acı çekti. Diğer tüm seçenekleri denedikten sonra bıçak altına girmeye karar veren genç kadın, küçültme ameliyatı geçirdikten sonra "yeni bir kadın" gibi hissettiğini söyledi.

Şimdi yeni bir kadın gibi! ''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

24 yaşındaki Renee Smith, henüz ilkokuldayken sütyen almaya başladığını ve ergenlik çağına geldiğinde göğüslerini küçültmek için her şeyi denediğini söyledi. Göğüslerinin ağırlığı nedeniyle korkunç bir sırt ağrısı çeken Renee, kilo vermenin göğüslerinin boyutunu küçülteceğini umarak bir kayropraktik tedavi görmeye başladı ve kişisel bir antrenör tuttu. Ama belinin sekiz santim inceltmesine rağmen, Renee'nin göğüsleri daha da büyüdü. Sonunda ağrıları o kadar şiddetli hale geldi ki Renee nefes alamadı ve hastaneye gitmeye karar verdi.

BİR DİZİ SAĞLIK SORUNU VARDI

Doktorlar onu muayene ettiğinde, omurgasında bir kist keşfettiler. Genç kadının göğüslerinin neden olduğu sağlık sorunlarının kapsamlı bir listesi vardı. Çok fazla bel ağrısı, omuz ve boyun ağrıları, ayrıca sütyen askılarının sebep olduğu derin omuz yaraları vardı. Renee, doktoru tarafından meme küçültme ameliyatına yönlendirildi ancak genç kadın bıçak altına yatmadan önce Aralık ayına kadar beklemek zorunda kaldı.

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''İŞE YARAMADI''

BUÇAL

Amerika'da yaşadığı için, ameliyatın maliyetini karşılamak için sağlık sigortası kullandı ve 810 sterlinlik bir kısmını da kendisi ödedi. Ameliyatın ardından Renee “Daha kolay nefes alabildiğimi anında hissettim. Kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir insan gibi hissettim. Bazı kadınlar için egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı meme boyutunu küçültmeye yarıyor ancak benim için bunların hiçbiri işlemedi. İki yıla yakın bir sürede üç fincan boyu büyüdüler." dedi.

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1.5 KİLO DOKU ÇIKARILDI

Renee'nin vücudundan çıkarılan dokuların neredeyse tamamı aslında salgı beziydi ve neredeyse 1.5 kilodan fazlaydılar. Renee yeni vücuduna bayıldığını ve artık uymayan eski kıyafetlerini bağışlarken tüm parasını yeni bir gardroba harcadığını söyledi. Sonunda sahip olmayı hak ettiği vücuda kavuştuğunu söyleyen genç kadın ameliyatın ardından hikayesini sosyal medyada paylaştı ve büyük destek topladı.

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