300 yıllık kayıp gemi ve hazine bulundu! İçinden servet çıktı

Hindistan'ın Goa kentinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a doğru seyrederken 8 Nisan 1721'de, dönemin en ünlü korsanlarından olan Kaptan Olivier "Akbaba" Levasseur tarafından saldırıya uğrayan "Nossa Senhora do Cabo" gemi 300 yıl sonra bulundu.

Geminin enkazında bulunanların değeri ise yaklaşık 108 milyon sterlin (yaklaşık 5.88 milyar TL) olarak hesaplanıyor. Gemide yaklaşık 200 kölenin de bulunduğu tahmin ediliyor ve onların akıbeti henüz bilinmiyor.

3 BİNDEN FAZLA ESER 108 MİLYON DEĞER

Tarihi Gemi Enkazlarını Koruma Merkezi'nden araştırmacılar, 16 yıllık bir araştırma sonucunda geminin enkazını Madagaskar'ın kuzeydoğusunda, Nosy Boraha Adası yakınlarındaki Ambodifotatra Körfezi'nde keşfetti. Kazı alanından dini figürler, altın külçeleri, inciler ve hazine dolu sandıklar da dahil olmak üzere 3 bin 300'den fazla eser çıkarıldı.

Keşfin arkasındaki Brown Üniversitesi araştırmacıları Brandon A. Clifford ve Mark R. Agostini, ele geçirilenleri "korsan standartlarına göre bile göz yaşartıcı bir hazine" olarak nitelendirdi. Hazinenin bugünkü parayla 108 milyon sterlinden fazla değerinde olabileceği tahmin ediliyor.

KORSANLAR İÇİN HEDEFTİ

Nossa Senhora do Cabo'nun sefer yaptığı dönemde Portekiz , Hindistan ile Avrupa arasındaki önemli ticaret yollarını kontrol ediyor ve kolonilerinden gelen değerli malları Portekiz anakarasına taşıyordu. Gemi, baharat ve değerli taşların yanı sıra imparatorluk genelindeki limanlarda ve madenlerde zorla çalıştırılan köleleri de taşıyordu. Avrupa'ya giden gemiler, taşıdıkları maddi ve insani yük nedeniyle, hem malları hem de köleleştirilmiş insanları büyük kârlarla satabilen korsanlar için başlıca hedefti.