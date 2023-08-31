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31 Ağustos Süper loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

31.08.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto 31 Ağustos sonuçları akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 31 Ağustos 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, 31 Ağustos Süper loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

31 Ağustos Süper loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

Süper Loto 31 Ağustos sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 31 Ağustos 2023 Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

31 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 31 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 154.572.953,94 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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