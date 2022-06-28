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310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girip filme aldılar!

28.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ın en yüksek binası olan 310 metre yüksekliğindeki The Shard'ın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren ve bunu filme alan çift, görüntüleri ünlü bir yetişkin film sitesinde paylaşmalarının ardından topa tutuldu.

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girip filme aldılar!

The Shard Bileşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan 310 metre yüksekliğindeki bir gökdelen. 95 katlı bu bina ülkenin ve Avrupa Birliği'nin en yüksek, Avrupa'nın dördüncü ve dünyanın 87. yüksek binası. Yüzlerce ofisin yanı sıra restoranlara, dairelere ve bir otele de ev sahipliği yapan bu binayı yakın zamanda ziyaret eden bir çift, binada cinsel ilişkiye girip bunu videoya aldı. Çektikleri görüntüleri ünlü bir yetişkin film sitesinde paylaşmalarının ardından büyük tepki topladılar.

TOPA TUTULDULAR

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Dünyanın en yüksek binasının tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çift o anların görüntülerini internette yayınlayınca insanlardan birçok eleştiri aldılar. 3 dakikalık video büyük bir gündem yarattı. Birçok insan, kamusal bir alanda böyle bir davranışta bulundukları için çifti kınadı ve The Shard yetkililerine o ikiliyi bulmaları ve binaya girişlerine kısıtlama getirmeleri için çağrıda bulundu.

AÇIKLAMA YAPMAYACAK

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Yerel bir çiftin videoyu fark edip bildirmesi üzerine bina yetkililerinin harekete geçirmesi beklenirken, The Shard yetkilileri ise konuya ilişkin bir yorum yapmayacaklarını bildirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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