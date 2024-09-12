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  4. 32. Gün belgeselindeki Hizbullah’ın işkence evleri Narin’in köyünün olduğu iddia ediliyordu… Gerçekler ise bambaşka çıktı

32. Gün belgeselindeki Hizbullah’ın işkence evleri Narin’in köyünün olduğu iddia ediliyordu… Gerçekler ise bambaşka çıktı

12.09.2024 11:06
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.09.2024 11:06
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Tüm Türkiye 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran hakkında gelecek güzel bir haber beklerken, 8 Eylül’de cesedinin çuval içinde üzeri taş ve çalılarla bulunması acıya boğdu. Ardından 445 nüfuslu köyde 8 yaşındaki Narin’in niçin ve nasıl öldürüldüğü araştırılırken, köyde aile dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada 32. Gün belgeselinde yer alan, Narin’in öldüğü köy olarak yansıtılan köy korkunç iddialarla karşı karşıya geldi.

19 gün boyunca aranan Narin Güran’ın cansız bedenine Diyarbakır Bağlar İlçesi Tavşantepe köyünün Eğertutmaz deresinde 8 Eylül günü bulundu. Defalarca aranan Eğertutmaz deresinde günler sonra bulunan kayıp Narin’in çuval içinde bulunması ‘‘Narin’i kim öldürdü?’’ sorusunu akıllara getirdi.

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NARİN’İN KÖYÜ HİZBULLAH KÖYÜ MÜ?

Tavşantepe Köyü hakkında akılalmaz olaylar gündeme gelirken sosyal medyada dolaşıma giren bir video soruları daha çok derinleştirdi. Mehmet Ali Brand’ın sunuculuğunu yaptığı 32. Gün belgeselinin 2001 yılında yayınladığı ‘İtirafçı Hizbullah Gerçeği’ adlı bölümü sosyal medya gündem oldu.

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Hizbullah terör örgütünün ülkedeki yapılanmasını anlatan ve işkence köylerinde her detayları anlatılan bölümünde Hizbullah’ın köylerde kendi iktidarını kurduğunu ve işkence odalarının bulunduğu köyün Kayıp Narin’in yaşadığı ve cesedinin bulunduğu köy olan Tavşanlıtepe köyü olduğu iddia ediliyordu.

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Ancak 32. Gün belgeselinde sözü geçen köyün Narin’in köyü olan Tavşanlıtepe’ye, 1 sa. 20 dakika, 94,7 km uzaklıkta bulunan Diyarbakır’da Silvan’a bağlı Yolaç köyü terk edilmiş bir korucu köyü olduğu ortaya çıktı.

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NARİN’İN KÖYÜ DEĞİL, YOLAÇ KÖYÜ ÇIKTI

32.Gün belgeselinde Hizbullah belgeselinde Hizbullah’ın cami cemaatinden zekat adı altında aidat toplandığı, kurban derileri ve kuran kurslarının ise diğer gelir kalemleri olduğu belirtiliyor.

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Ayrıca belgeselde, örgüt adına ticarethane işletildiğini, köylerde ise Hizbullahçıların tarım ürünlerinin %10’nunu el konulduğu söylenirken; Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Van, Muş yani Güneydoğu tüm illeri Akdeniz’in birçok ilinde milyarlarca para toplandığı iddia ediliyor.

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TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

Narin köyüne 94,7 kilometre uzaklıkta bulunan Yolaç Köyü’nde Hizbullah’a ait işkence odaları, işkence eşyaları olduğu ve yer altı tünelleriyle işkence odaları, ahırlarla birleştiği ortaya çıktı.

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Öte yandan belgeselde Hizbullah hakkında tüyler ürperten her detayı gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır köy Narin
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