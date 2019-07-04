33 bin yıllık faili meçhul cinayetin sırrı çözüldü

Avrupa’da modern insanlara ait bilinen en eski kalıntılardan biri olan fosil, keşfinden bu yana kapsamlı olarak araştırılıyor. Kafatasının üzerindeki yaralanmanın kaynağı uzun süredir tartışmalıydı ancak Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nin başını çektiği uluslararası araştırma ekibi bu tartışmaya son noktayı koyduklarını düşünüyor.

Cioclovina calvaria ismiyle bilinen, yontma taş devrinde yaşamış yetişkin bir erkeğe ait kafatasını 1941’de Romanya’daki Pestera Cioclovina mağarasında fosfat çıkaran madenciler buldu. Madenciler aynı zamanda bazı taş alet kalıntıları ve mağara ayısı fosilleri buldu ancak kafatasına ait beden hiçbir zaman bulunamadı.

Akademik hakemli bilim yayını Plos One’da yayımlanan makaleye göre katil muhtemelen solaktı ve “topuz benzeri bir nesne” kullandı.

Araştırmacılar adamın kafasına birbirini izleyen iki şiddetli darbe aldığını ve yere düşmeden önce katiliyle yüz yüze geldiğine inanıyor.

Ne yaşandığını bulmak isteyen bilim insanları sentetik kemikten küreler üzerine beyzbol sopasıyla vurarak, taşla vurarak ve küreyi farklı bir yükseklikten atarak canlandırmalar gerçekleştirdi. Araştırmacılar aynı zamanda bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarını kullanarak kafatasını görsel olarak da inceledi.

Canlandırmalar kurbanın kafasına muhtemelen iki kez beyzbol sopası benzeri bir cisimle vurulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yaraların bir kaza sonucu oluşmadığı, kurbana kasti olarak vurulduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı:

Çökmüş ve içeri doğru kaymış kafatası parçaları yaklaşık 35,2 mm çapa sahip yarım daire benzeri bir şekle sahip. Bu şekil yalnızca bir topuz gibi yuvarlatılmış bir cisimle oluşturulabilir.

Çünkü henüz olası benzer bir yaralanmanın başka bir yolla oluşabildiği keşfedilmedi. Bilim insanlarına göre bu, erken insanların yaşadıkları bu dönemde cinayet işlediklerini gösteriyor. Açıklama şöyle devam etti:

Üst Paleolitik çağ kültürel karmaşıklığın ve teknolojik gelişmişliğin arttığı bir çağdı. Çalışmamız gösteriyor ki kişiler arası şiddet davranışı ve cinayet de, bu erken dönem modern Avrupalıların davranış repertuvarında bulunuyordu.

Bükreş Üniversitesi’nin paleontoloji laboratuvarı kafatasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



