33 kilo vermişti! Deniz Seki'den mide ameliyatı itirafı

Şarkıcı Deniz Seki, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti. Sonrasından verdiği kiloları geri alan Deniz Seki bu ameliyata dair açık açık itirafta bulundu.

Posta'ya konuşan Deniz Seki "Sosyal medyanın mükemmellik baskısı yarattığı fikrine katılıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hem de çok ve bence bu kadına yapılmış duygusal ve psikolojik bir şiddet. Ben zamanında mide küçültme ameliyatı oldum ama pişmanım. Keşke yaptırmasaymışım. Bu operasyonun obez hastalara yapılması gerekiyormuş. Ama ne yazık ki bizim memlekette iki kilo alsan obez muamelesi görüyorsun. Her şeyin başı sağlıkmış. Annem beyin kanseri. Hastaneye kaldırdık. Bundan mühim ne olabilir ki?"

Sık sık fotoğraflarına photoshop yaptığı söylenen Deniz Seki estetik iddialarına da "Estetiğim yok ama botoksum var" yanıtını verdi.

