35 ışık yılı uzaklıkta "süper Dünya" keşfedildi! Yaşam belirtisi için çalışmalar başladı

Kanada Montreal Üniversitesi’ne bağlı Trottier Dış Gezegen Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, L 98-59 f adı verilen gezegenin en az 2,8 Dünya kütlesinde bir "süper-Dünya" olduğunu açıkladı.

Gezegen, yıldızının etrafında 23 Dünya günü süren neredeyse dairesel bir yörüngede dönüyor ve Güneş’in Dünya’ya sağladığına benzer miktarda enerji alıyor. L 98-59 f, Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçmediği için, varlığı yıldızın hareketlerindeki küçük değişimlerle tespit edildi.

YAŞAM BELİRTİSİ BULMAK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

L 98-59 sisteminin küçük ve Dünya’ya yakın olması, atmosferik çalışmalar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bilim insanları, James Webb gibi teleskoplarla L 98-59 f’nin atmosferinde su buharı, karbondioksit hatta yaşam belirtileri (biyolojik imzalar) tespit edilebileceğini umuyor.