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35 ışık yılı uzaklıkta "süper Dünya" keşfedildi! Yaşam belirtisi için çalışmalar başladı

Dünya’dan yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta L 98-59 f adı verilen bir gezegen keşfedildi. Araştırmacılar "süper-Dünya" olduğunu açıkladı. Atmosferinde su buharı, karbondioksit hatta yaşam belirtileri bulunması ümit ediliyor.

35 ışık yılı uzaklıkta "süper Dünya" keşfedildi! Yaşam belirtisi için çalışmalar başladı

Kanada Montreal Üniversitesi’ne bağlı Trottier Dış Gezegen Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, L 98-59 f adı verilen gezegenin en az 2,8 Dünya kütlesinde bir "süper-Dünya" olduğunu açıkladı.

35 ışık yılı uzaklıkta "süper Dünya" keşfedildi! Yaşam belirtisi için çalışmalar başladı 1

Gezegen, yıldızının etrafında 23 Dünya günü süren neredeyse dairesel bir yörüngede dönüyor ve Güneş’in Dünya’ya sağladığına benzer miktarda enerji alıyor. L 98-59 f, Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçmediği için, varlığı yıldızın hareketlerindeki küçük değişimlerle tespit edildi.

35 ışık yılı uzaklıkta "süper Dünya" keşfedildi! Yaşam belirtisi için çalışmalar başladı 2

YAŞAM BELİRTİSİ BULMAK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

L 98-59 sisteminin küçük ve Dünya’ya yakın olması, atmosferik çalışmalar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bilim insanları, James Webb gibi teleskoplarla L 98-59 f’nin atmosferinde su buharı, karbondioksit hatta yaşam belirtileri (biyolojik imzalar) tespit edilebileceğini umuyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya
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