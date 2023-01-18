37 yaşındaki evli kadın, yapay zekayı dinleyince olanlar oldu! Yaşananlar bu kadarına da 'pes' dedirtti

Bir evliliği bitirme kararı almak asla kolay değildir. Ne yapacağını bilmek, bir karara varmak oldukça zor olur. Ancak Birleşik Krallık'ta evliliğinde sorunlar olan ve internette tanıştığı bir adamla altı aydır ilişki yaşayan bir kadın, bundan sonra ne yapacağına karar vermek için oldukça ilginç bir yol gösterici buldu; yapay zeka.

"BİR ŞEYLERİ DÜZELTMEYE Mİ YOKSA SEVGİLİM İÇİN BEŞ YILLIK KOCAMDAN AYRILMAYA MI KARAR VERMELİYİM?"

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre; evliliğindeki sorunlar bir dönem doruğa ulaşan 37 yaşındaki kadın, bir şeyleri düzeltmeye mi yoksa sevgilisi için beş yıllık kocasından ayrılmaya mı karar vermesi gerektiğini anlayabilmek için geçtiğimiz günlere damgasını vuran yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı.

Teknoloji sektöründe çalışan Sarah isimli kadın, uygulamadan içinde bulunduğu duruma dayalı ve yaşadığı ilişkinin heyecanını deneyimleyen kişinin başarısız evlilikte ne yapması gerektiğine dair bir hikaye yazmasını istediğini açıkladı.

Kadın, kendi adına karar vermesi için teknolojiye başvurma kararından bahsederken ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyüleyici olan, kaldığım ikilemi nasıl bu kadar iyi anladığı ve hatta kendi mutluluğumu nasıl dikkate aldığıydı. Hikayenin sonu bana mutluluğumu ilk sıraya koymam ve şimdi yaptığım gibi kocamı terk etmem gerektiğini söyledi."

VE SONUÇ...

Sarah, kocasından boşanıp sevgilisinin yanına taşınmaya karar vermiş olacak ki, şu anda sevgilisiyle yaşıyor.

Ancak kadın, kendisiyle benzer durumda olan kadınların bu yolu denemeleri için herhangi bir tavsiye vermiyor. Çünkü Sarah, "Bu kesinlikle alışılmışın dışında ve benzer durumdaki diğer kadınların denemeleri için ısrarcı olacağım bir şey değil." diyor.

