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4.5G destekli hızlı bir bağlantı sunuyor

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:11 | Son Güncelleme

TP-Link’in ilk 4G+ yönlendiricisi olan Archer MR600, Cat6’yı destekliyor ve 300Mbps’ye kadar veri hızlarına ulaşabiliyor.

4.5G destekli hızlı bir bağlantı sunuyor

Sabit internetin olmadığı ve bu nedenle bir WiFi ağı kurulamayan kırsal alanlarda, şantiye gibi iş ortamlarında ya da yazlık evlerde mobil internet ile WiFi ağı kurmayı sağlayan Archer MR600, aynı zamanda sabit internet ağını herhangi bir kesintiye karşın mobil internet ile yedeklemek isteyen işyerleri için de ideal ağ çözümü. Bu açıdan klasik bir yönlendirici gibi kullanılabilen ürün, SIM kart yuvasına takılan 4.5G destekli bir SIM kart ile WiFi ağını her zaman kesintisiz hale getiriyor.

‘Carrier Aggregation’ teknolojisini kullanan Archer MR600, 300Mbps’ye kadar kablolu veri hızı sunabiliyor. Bu sayede büyük dosyaları indirmek, HD film vb uygulamalar sorunsuz ve kesintisiz olarak yapılabiliyor. Üzerinde yer alan gigabit Ethernet bağlantı noktalarına yüksek hız gerektiren kablolu cihazlar bağlanabiliyor. Bu sayede güçlü ve güvenli bir kablolu bağlantı da elde ediliyor.

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BİR SIM KART İLE HER YERDE WİFİ AĞI

Archer MR600 ve bir SIM kart ile her yerde WiFi ağı kurmak ve 64 cihaza kadar WiFi erişimi sağlamak mümkün. İster dağ başında, ister yerleşim yerlerinden uzakta bir şantiyede, ister yazlık evlerde cihaza SIM kartını takıp yönlendiriciyi açmak yeterli. Cihaz kolayca 4G+ ağı oluşturup, hızlı ve istikrarlı bağlantı sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet gelişmiş LTE anten sayesinde WiFi sinyallerini her yere ulaştırabilen Archer MR600’de 4 adet LAN girişi yer alıyor. Bu sayede masaüstü bilgisayar gibi cihazları kablo ile ağa bağlamak mümkün oluyor.

Sorunsuz ve tek bir ağ adı ile WiFi ağı oluşturmayı sağlayan Mesh teknolojisine sahip cihazlarla da uyumlu olan Archer MR600, TP-Link’in OneMesh ürünleriyle birlikte çalışabiliyor. Böylece örneğin OneMesh destekli bir menzil genişletici ile ağın kapsama alanını genişletmek mümkün oluyor; üstelik Mesh teknolojisinin sağladığı avantajlarla.

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TP-Link archer mr600

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