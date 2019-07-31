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4 bin yıllık bakış!

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kazakistan’da 4 bin yıllık Kyzylta Mezarlığı’nda yapılan kazılarda birbirlerinin gözlerinin içine bakan bir çiftin iskeleti bulundu.

4 bin yıllık bakış!

Arkeologlar, iskeletlerin 16-17 yaşlarında olduğunu belirledi.

Kadının kollarında bilezikler ve boynunda da kolye olduğunu tespit eden arkeologlar, ölüm nedenini belirleyebilmek için de çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan Kyzylta mezarlık iskelet #çift arkeolog

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