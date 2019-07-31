4 bin yıllık bakış!

Arkeologlar, iskeletlerin 16-17 ya\u015flar\u0131nda oldu\u011funu belirledi. \nKad\u0131n\u0131n kollar\u0131nda bilezikler ve boynunda da kolye oldu\u011funu tespit eden arkeologlar, \u00f6l\u00fcm nedenini belirleyebilmek i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor. Villas\u0131n\u0131 pitbullarla koruyordu! \u00c7ete lideri b\u00f6yle bas\u0131ld\u0131Y\u00fcrekler a\u011fza geldi! 44 yaral\u0131Deh\u015fet anlar\u0131! Karde\u015fini \u00f6l\u00fcmden b\u00f6yle kurtard\u0131
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